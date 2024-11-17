У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА

Вранці 17 листопада РФ атакувала Закарпатську область ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Ворог здійснив черговий масований обстріл нашої країни. Долетіли БпЛА та ракети й до Закарпаття. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети", — зазначає очільник ОВА.

Також окрім ракет, у Мукачівському районі впав ворожий БпЛА. Потерпілих та руйнувань житлового сектору чи об'єктів інфраструктури немає.