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Росіяни вбили мирного жителя Херсона, двоє людей поранені

Ворог скинув вибухівку з дрона на цивільне авто.

Росіяни вбили мирного жителя Херсона, двоє людей поранені
пошкоджене російським дроном у Херсоні цивільне авто
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російська армія атакувала з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Крім того, відомо про двох поранених у Комишанах.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на цивільне авто. На жаль, чоловік, який знаходився в машині, загинув на місці. Нині його особу встановлюють", — повідомляє очільник ОВА. 

Також стало відомо, що вчора ввечері у Комишанах через скид російської вибухівки з дрона постраждав 60-річний чоловік. У Херсоні окупанти атакували з БпЛА цивільне авто. Поранення дістав 62-річний житель. 

  • Херсонська область включно з обласним центром зазнає ворожих ударів щодня. Ворог б'є різними типами озброєння. зокрема, артилерією і дронами.
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