Росіяни вбили мирного жителя Херсона, двоє людей поранені

Російська армія атакувала з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Крім того, відомо про двох поранених у Комишанах.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на цивільне авто. На жаль, чоловік, який знаходився в машині, загинув на місці. Нині його особу встановлюють", — повідомляє очільник ОВА.

Також стало відомо, що вчора ввечері у Комишанах через скид російської вибухівки з дрона постраждав 60-річний чоловік. У Херсоні окупанти атакували з БпЛА цивільне авто. Поранення дістав 62-річний житель.