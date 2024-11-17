Ворог атакував Дніпро. Пошкоджені багатоповерхівки і навчальний заклад

Вранці російська армія атакувала Дніпро. Одна людина поранена – чоловік 42 років.

У нього осколкові поранення, йому надають допомогу. Про це о 9:14 повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка", – сказав він.

Крім того, росіяни атакували область.

"Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж. Наслідки ворожих обстрілів уточнюються", – сказав Лисак.

Атака 17 листопада

Вночі та вранці неділі російська армія влаштувала комбіновану атаку проти українців. Ціллю стала енергетика, повідомив міністр Германа Галущенко. У деяких областях превентивно частково обмежили енергопостачання.

Влучання по критичній інфраструктурі є в Волинській, Рівненській та Вінницькій областях. У Миколаєві ворог вбив двох людей, ще шестеро поранені.

В Києві внаслідок падіння уламків поранена жінка.

У Львівській області внаслідок падіння уламків ракети горіли авто і гаражі. В Закарпатській дрон упав у гірській місцевості Мукачівського району.