Ворог атакував Дніпро. Пошкоджені багатоповерхівки і навчальний заклад

Вранці російська армія атакувала Дніпро. Одна людина поранена – чоловік 42 років.
У нього осколкові поранення, йому надають допомогу. Про це о 9:14 повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка", – сказав він.
Крім того, росіяни атакували область.
"Гучно було також на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникло декілька пожеж. Наслідки ворожих обстрілів уточнюються", – сказав Лисак.
Атака 17 листопада
Вночі та вранці неділі російська армія влаштувала комбіновану атаку проти українців. Ціллю стала енергетика, повідомив міністр Германа Галущенко. У деяких областях превентивно частково обмежили енергопостачання.
Влучання по критичній інфраструктурі є в Волинській, Рівненській та Вінницькій областях. У Миколаєві ворог вбив двох людей, ще шестеро поранені.
В Києві внаслідок падіння уламків поранена жінка.
У Львівській області внаслідок падіння уламків ракети горіли авто і гаражі. В Закарпатській дрон упав у гірській місцевості Мукачівського району.