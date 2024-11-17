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Ворог понад 390 разів обстріляв Запорізьку область, є поранений

Також РФ завдали три ракетні удари по Запоріжжю вранці 17 листопада.

Ворог понад 390 разів обстріляв Запорізьку область, є поранений
Фото: Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали 392 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Також вранці 17 листопада ворог тричі вдарив по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Темирівці. 226 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 3 обстріли з РСЗВ накрили Новодарівку та Малу Токмачку. 160 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки", — написав він.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Федоров додав, що внаслідок російських атак по Василівському району поранений 41-річний чоловік.

Крім того, вранці 17 листопада росіяни завдали 3 удари по Запоріжжю. Цілили по критичній інфраструктурі області. 

Інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань зʼясовуються. 

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