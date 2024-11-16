Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою, – Генштаб

На даний час на фронті відбулося 132 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля, повідомляє Генштаб ЗСУ про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00.

На даний час відбулося 132 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 56 авіаударів, скинувши при цьому 74 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої, ще одна атака триває.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська десять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. Всі атаки противника було відбито. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Борова, Іванівка, Дронівка, Шийківка.

В Торецьку та в напрямку Щербинівки противник сім разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 32 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Одне боєзіткнення досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 340 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одну ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл та одну гармату окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом танкам, одному БТР та гарматі.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 25 ворожих атак. Одна з них продовжується. В основному бої тривають в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скинув один КАБ на Ганнівку.

Чотирнадцять разів противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя на Времівському напрямку, три атаки тривають. В той же час ворог завдав авіаударів по районах Великої Новосілки, Темирівки та Андріївки.

Чотири рази безуспішно ворог атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбивали 24 атаки противника.