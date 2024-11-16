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AP: Росія використовує новий варіант "шахеда" – з термобаричним зарядом

Крім того, ворог використовує під час повітряних атак дрони-приманки.

AP: Росія використовує новий варіант "шахеда" – з термобаричним зарядом
“шахед” з термобаричною бойовою частиною
Фото: скрін

Розслідування видання Associated Press показало, що на заводі в російській особливій економічній зоні «Алабуга» нещодавно почали випускати термобаричні дрони разом із приманками. 

Видання зазначає, що термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску та тепла, який може проникати через товсті стіни. Вони висмоктують увесь кисень на своєму шляху та мають жахливу репутацію через травми, нанесені навіть за межами початкового місця вибуху: колапс легенів, розбиті очні яблука, пошкодження мозку.

Крім того, такі БПЛА начиняють металевими кульками, що збільшують радіус ураження.

Український спеціаліст із військової електроніки Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) розповів агентству, що термобаричні боєприпаси вперше були використані російськими військовими влітку цього року. 

За його даними, наразі їх несуть від 3% до 5% усіх дронів, які запускає ворог по Україні.

В Алабузі щодня збирають 10 озброєних БПЛА і 40 дронів-пустушок, які набиті ганчірками або пінопластом. Їх запускають одночасно з безпілотниками, що несуть термобаричні боєприпаси, щоб перевантажити українську систему ППО. 

На радарі такі дрони не відрізняються один від одного, а попадання термобаричного дрона в будинок може призвести до великих жертв та руйнувань.

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