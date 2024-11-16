Суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством

Охоронець нардепа Миколи Тищенка Костянтин Цубера не відбуватиме покарання, бо уклав угоду зі слідством, передає Hromadske.
Тищенка й Цуберу підозрюють у нападі на військового у Дніпрі.
Відповідно до вироку суду охоронець визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою та катуванні.
7 листопада Цубера уклав угоду про визнання винуватості. Він зобов’язався співпрацювати зі слідством, надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до правопорушення, зокрема, Тищенка.
Суд призначив охоронцю п’ять років позбавлення волі, та через угоду зі слідством звільнив його від відбування покарання, натомість замінивши іспитовим терміном у два роки. Це за умови, якщо Цубера за ці два роки не скоїть нове кримінальне правопорушення.
Також охоронець повинен періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Цуберу випустили зі СІЗО.
15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня. Депутат залишиться під цілодобовим домашнім арештом.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.
- Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.