Суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством

Охоронець нардепа Миколи Тищенка Костянтин Цубера не відбуватиме покарання, бо уклав угоду зі слідством, передає Hromadske.

Тищенка й Цуберу підозрюють у нападі на військового у Дніпрі.

Відповідно до вироку суду охоронець визнав свою провину в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою та катуванні.

7 листопада Цубера уклав угоду про визнання винуватості. Він зобов’язався співпрацювати зі слідством, надавати викривальні свідчення проти інших людей, причетних до правопорушення, зокрема, Тищенка.

Суд призначив охоронцю п’ять років позбавлення волі, та через угоду зі слідством звільнив його від відбування покарання, натомість замінивши іспитовим терміном у два роки. Це за умови, якщо Цубера за ці два роки не скоїть нове кримінальне правопорушення.

Також охоронець повинен періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Цуберу випустили зі СІЗО.

15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня. Депутат залишиться під цілодобовим домашнім арештом.

Справа Тищенка