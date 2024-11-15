Нардепу Тищенку суд продовжив запобіжний захід

15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, пише «Суспільне».
Депутат залишиться під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня. Захист просив нічний домашній арешт або ж особисті зобов’язання.
Тищенко заявив, що погодиться на будь-яке рішення суду, але закликав не звинувачувати його «в тому, що я не робив».
Запобіжку нардепу суд мав обрати ще 14 листопада, однак це не вдалося зробити через низку клопотань адвоката Тищенка.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.
- Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- Охоронець Тищенка, який брав участь у побитті військового, проведе 2 місяці в СІЗО.