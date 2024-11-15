Нардепу Тищенку суд продовжив запобіжний захід

15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, пише «Суспільне».

Депутат залишиться під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня. Захист просив нічний домашній арешт або ж особисті зобов’язання.

Тищенко заявив, що погодиться на будь-яке рішення суду, але закликав не звинувачувати його «в тому, що я не робив».

Запобіжку нардепу суд мав обрати ще 14 листопада, однак це не вдалося зробити через низку клопотань адвоката Тищенка.

Справа Тищенка