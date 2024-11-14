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У Білій Церкві затримали чоловіка, який вкрав дефібрилятор зі станції київського метро

Порушник хотів продати прилад, однак не встиг. 

У Білій Церкві затримали чоловіка, який вкрав дефібрилятор зі станції київського метро
дефібрилятор
Фото: Нацполіція

У місті Біла Церква на Київщині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який викрав дефібрилятор зі станції Київського метрополітену.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Днями до правоохоронців звернувся працівник київського метрополітену та повідомив про викрадення автоматичного дефібрилятора з платформи станції метро "Університет". 

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 38-річний мешканець Київщини. Зловмисник, перебуваючи на станції метро, дочекався прибуття потягу та, скориставшись відсутністю пасажирів на платформі, від'єднав від спеціального кріплення автоматичний дефібрилятор й залишив станцію. Після крадіжки зловмисник поїхав додому в Білу Церкву, де мав намір продати викрадений прилад.

Наразі чоловіка затримали впорядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили викрадений дефібрилятор, який незабаром повернуть на станцію столичного метро. 

Зловмиснику повідомили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу - крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, що в травні на станції Київського метрополітену "Університет" троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Їх довелося замінити. Крім того, на станціях "Академмістечко" та "Хрещатик" також були пошкоджені кришки боксів дефібриляторів. А на станції "Арсенальна" обладнання намагався викрасти безхатько.

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