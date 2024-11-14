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​​Мінкультури назвало неприпустимим будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі в Києві

"Знищення пам’ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим".

​​Мінкультури назвало неприпустимим будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі в Києві
Старокиївська гора
Фото: МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає неприпустимим знищення пам'ятки археології національного значення заради будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі в Києві.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Зазначається, що Київська міська державна адміністрація планує збудувати підземний паркінг на 320 машиномісць у межах кількох археологічних памʼяток: "Культурний шар міста Ярослава", "Копирів кінець", "Поселення та могильник на горі Дитинка" та "Історичний ландшафт київських гір".

"Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам’ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим", - наголосили в Мінкультури.

Старокиївська гора, 1870-ті роки
Фото: МКСК
Старокиївська гора, 1870-ті роки

У Мінкульті нагадали, що ця земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста Києва (наказ МКІП від 02 серпня 2021 року № 599 "Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва"), впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра" (наказ Міністерства культури, молоді та спорту України від 31.01.2020 № 412), в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", в межах охоронної (буферної) зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення "Андріївська церква" (постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2017 № 659, охоронний № 26071-Н; наказ Міністерства культури від 10.02.2014 № 65), на території пам’ятки археології національного значення "Культурний шар "Міста Ярослава" (постанова Кабінету Міністрів від 03.09.2009 № 928, охоронний № 260028-Н).

  • Старокиївська гора - історична частина міста, яка має статус археологічної й архітектурної охоронних зон. Зверху на ній - Національний музей історії України, велика зелена зона, яка перетікає в Пейзажну алею. Тим часом унизу ТОВ «Фундація "Якісне житло"» береться будувати нібито оглядовий майданчик і "простір для реабілітації військових", хоча в проєкті зазначено дещо інше, на шість поверхів. Для забудовника це вже не перший кейс на Воздвиженці. Землю в оренду Київрада віддала йому ще 2004 року. А 2015-го, уже за чинного керівництва столиці, оформила документ про початок будівельних робіт. Наразі петицію до міського голови проти будівництва підписали понад 6 000 киян. 
  • Що не так з дозволами, які отримав забудовник, як активісти відбивали в нього історичну зону та що планують робити - читайте в матеріалі LB.ua "На борді - реабілітація, а в документі - шестиповерхівка. Звідки взявся забудовник Старокиївської гори".
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