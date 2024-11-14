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На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”

Марія загинула 13 листопада під час ротації на фронті.

На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Марія-Христина Дойнік “Альпака”
Фото: “Госпітальєри”

На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”.

Про це повідомив медичний добровольчий батальйон “Госпітальєри”.

“Вчора під час ротації на фронті загинула Госпітальєрка – Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась. Вона волонтерила, закривала великі збори. Ще більше любила Україну, мріяла про її відновлення після перемоги. Вічна памʼять. Вічна слава Героям”, – повідомили у батальйоні.

“Госпітальєри” нададуть інформація про поховання Марії пізніше.

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