Росіяни завдали авіаудару по Білогір'ю на Запоріжжі

Упродовж доби окупанти завдали 410 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Як повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогір’ю.
251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.
142 артобстріли завдано по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
- Вчора уночі росіяни вдарили по Запоріжжі. Понівечені обʼєкти інфраструктури.