Росіяни завдали авіаудару по Білогір'ю на Запоріжжі

Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

142 артобстріли завдано по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

Як повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогір’ю.

Всього від атак ворога постраждали 10 населених пунктів області.

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