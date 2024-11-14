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​Армія окупантів втратила 1690 солдатів за добу

Від початку вторгнення росіяни втратили 716 070 бійців.

​Армія окупантів втратила 1690 солдатів за добу
війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби окупаційна армія втратила 1690 солдатів, 19 танків, 64 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 716 070 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9319 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,
  • артилерійських систем – 20472 (+64) од,
  • РСЗВ – 1252 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3629 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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