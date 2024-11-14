​Армія окупантів втратила 1690 солдатів за добу

Упродовж доби окупаційна армія втратила 1690 солдатів, 19 танків, 64 артилерійські системи, 3 РСЗВ та 1 засіб ППО.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 716 070 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9319 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,
- артилерійських систем – 20472 (+64) од,
- РСЗВ – 1252 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2640 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,
- спеціальна техніка ‒ 3629 (+0).