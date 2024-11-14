Президент Польщі пообіцяв поговорити з Трампом про Україну

На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент Польщі Анджей Дуда анонсував провідні теми своєї майбутньої зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як передає "Суспільне", польський лідер пообіцяв викласти республіканцеві власну точку зору на війну в Україні. Він також прагне "показати ситуацію з боку країн-сусідів України, які перебувають в зоні російської агресії".

Дуда висловив переконання, що Дональд Трамп "не дозволить Росії знищити Україну". Ця впевненість базується на "гігантських коштах, бойовій техніці та фінансовій допомозі", які були надані Сполученими Штатами нашій державі за майже три роки.

Президент Польщі вважає, що Трамп "має обов'язок поважати ці гроші, ці величезні суми, які американський платник податків вклав в Україну". Дуда очікує від республіканця "мудрих рішень".