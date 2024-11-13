Головне за середу, 13 листопада: масований удар по Донеччині, понад 150 боєзіткнень, угода між Мінфіном та Світовим банком

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, новий лідер республіканців у Сенаті США. Яким запам’ятається 994-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 листопада відбулося 151 бойове зіткнення.

Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. Найбільша кількість боїв - на Курахівському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 листопада – в новині.

Генштаб також повідомляє, що сьогодні, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - зазначили в Генштабі.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА", - додали військові.

У середу, 13 листопада, російська армія завдала масованих ударів по громадах Донецької області. Внаслідок ударів дві людини загинули і семеро поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, пошкодили адмінбудівлю і автомобіль.

У Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранено ще 2 людини.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних. Залишатися на Донеччині небезпечно!" — наголошує Філашкін.

Більше інформації – в новині.

Мінфін та Світовий банк підписали угоди на 750 мільйонів доларів.

До кінця року Україна отримає 400 мільйонів доларів.

Подробиці – в новині.

Сьогоднішній підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського був успішною спецоперацією СБУ, повідомило LB.ua поінформоване джерело в СБУ.

Унаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Як повідомило джерело, Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні.

Зокрема він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни, повідомляють джерела.

Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Більше інформації – в новині.

Новообраний президент США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України, який має очолити переговори про припинення війни з Росією.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на свої джерела.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, дійти мирного врегулювання", - зазначило одне з джерел.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною. Видання нагадало, що з 2017 до 2019 року обов'язки спеціального представника на українських переговорах на добровільних засадах виконував Курт Волкер.

Новим лідером республіканської більшості в Сенаті став сенатор Джон Тун з Південної Дакоти, повідомляє The Hill.

З 2019 року Тун обіймав посаду представника партії в Сенаті, займаючи другу позицію в керівництві Республіканської партії в Сенаті і фактично керував роботою після того, як у 2023 році лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл отримав струс мозку в результаті падіння.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!