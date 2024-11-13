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​Російські військові у формі ЗСУ намагалися прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку, - Генштаб

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі.

​Російські військові у формі ЗСУ намагалися прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку, - Генштаб
Наслідки обстрілу Куп'янська (архівне фото)
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки:  танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77. 

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - зазначили в Генштабі.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога,  знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА", - додали військові.

Як повідомлялося, станом на 16:15, на Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають. Піщане, Ківрашівка, Загризове та Богуславка були атаковані КАБами.

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