​Російські військові у формі ЗСУ намагалися прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку, - Генштаб

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі.

Сьогодні, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - зазначили в Генштабі.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА", - додали військові.

Як повідомлялося, станом на 16:15, на Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають. Піщане, Ківрашівка, Загризове та Богуславка були атаковані КАБами.