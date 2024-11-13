Ворог знову атакував Дніпропетровщину: бив з артилерії та атакував дронами

Під обстрілами опинилися Нікопольщина та Криворіжжя.

Впродовж дня російська армія атакувала Нікопольський та Криворізький район, застосовуючи артилерію та БпЛА.

Про це повідомляє очільнник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував Нікопольський район загалом півтора десятка разів. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджені 14 приватних будинків та 12 господарських споруд. Понівечені адмінбудівля, магазин та авто. Зачепило лінії електропередач.

У Криворізькому районі під вогнем ворожої артилерії була Зеленодольська громада. Загиблих і постраждалих немає.