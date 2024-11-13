15 років тюрми отримала навідниця з Донеччини, яка коригувала удари РФ по школах і дитсадках

Російською агенткою є місцева безробітна, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни.

Зрадницю, яка коригувала ракетні удари РФ по школах і дитсадках Донеччини, засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала агентка фсб, яка діяла на Донеччині. Вона шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала російські обстріли цивільної інфраструктури регіону", — ідеться у повідомленні.

За матеріалами справи, саме за її наведенням у серпні 2022 року РФ здійснила ракетний удар по місцевій школі. Внаслідок ворожої атаки було вщент зруйновано будівлю навчального закладу.

Після влучання російської ракети агентка прибула на місце події для фіксації масштабів руйнувань та направлення відповідного "звіту" російському куратору.

Крім цього агентка підготувала ще декілька координат для вогневого ураження українських шкіл і дитячих садків. Утім, вона не встигла їх передати окупантам, оскільки була затримана контррозвідкою СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмисниці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, російською агенткою є місцева безробітна, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни.

Окрім коригування ворожих обстрілів жінка розвідувала локації базування та переміщення українських військ у районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька. Отримані відомості зловмисниця передавала окупантам через месенджер.

У разі захоплення регіону російська спецслужба обіцяла своїй поплічниці "посаду" у лавах окупаційної адміністрації РФ.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).