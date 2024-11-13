Укрпошта хоче придбати електроскутери для листонош та кур'єрів

Укрпошта оголосила тендер на закупівлю 880 електричних скутерів для своїх кур'єрів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Зацікавлені постачальники можуть зареєструватися та подати свої пропозиції через ECEPP до 8 грудня 2024 року.

Зазначається, що закупівля покликана підвищити ефективність доставлення, поліпшити якість послуг і забезпечити екологічність поштової інфраструктури.

Серед переваг електроскутерів компанія називає те, що завдяки своїй мобільності вони дозволяють кур'єрам швидше долати відстані навіть у міському трафіку, що скорочує час доставлення, а їхня маневреність забезпечує легкий доступ до вузьких вулиць та важкодоступних районів, розширюючи географію доставлення.

Оскільки електроскутери працюють без пального, це сприяє зниженню рівня забруднення повітря та витрат на пальне. Водночас вони покращують умови праці кур'єрів, оскільки знижують потребу в фізичних навантаженнях, а їхня вантажопідйомність дозволяє перевозити більше відправлень за один рейс, підвищуючи ефективність логістики, додали у компанії.

"Впровадження електроскутерів — це крок до поліпшення нашої логістики. Ми не лише підвищуємо швидкість і доступність послуг, але й знижуємо витрати на пальне та робимо послуги екологічнішими. Це крок до сучасної поштової служби, що підтримує зручність як для клієнтів, так і для працівників", – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.