Ідентифіковано російського окупанта, який зґвалтував неповнолітню на Херсонщині

Це сталося у березні 2022 року в одному з населених пунктів Херсонщини.

Ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ у вчиненні порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року разом з іншими військовими армії держави-агресора окупували один з населених пунктів Херсонщини.

Російський військовослужбовець зайшов на територію одного з приватних будинків, де переховувалися місцеві жителі з дітьми. Підозрюваний увійшов до однієї з кімнат, де знаходились неповнолітня дівчина та її сестри. Він запитав у неї, по скільки їм років.

Підозрюваний наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись. Отримавши відмову від потерпілої, він погрожував їй вбивством та зґвалтуванням іншими військовослужбовцями країни-агресора.

Застосовуючи фізичну силу, військовий РФ вчинив акт сексуального насильства над нею.

Цього літа правоохоронці встановили особу бойовика терористичної організації "ДНР", який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку.