«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ГоловнаСуспільствоВійна

Ідентифіковано російського окупанта, який зґвалтував неповнолітню на Херсонщині

Це сталося у березні 2022 року в одному з населених пунктів Херсонщини.

Ідентифіковано російського окупанта, який зґвалтував неповнолітню на Херсонщині
Фото: прокуратура

Ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ у вчиненні порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року разом з іншими військовими армії держави-агресора окупували один з населених пунктів Херсонщини. 

Російський військовослужбовець зайшов на територію одного з приватних будинків, де переховувалися місцеві жителі з дітьми. Підозрюваний увійшов до однієї з кімнат, де знаходились неповнолітня дівчина та її сестри. Він запитав у неї, по скільки їм років.

Підозрюваний наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись. Отримавши відмову від потерпілої, він погрожував їй вбивством та зґвалтуванням іншими військовослужбовцями країни-агресора. 

Застосовуючи фізичну силу, військовий РФ вчинив акт сексуального насильства над нею. 

Цього літа правоохоронці встановили особу бойовика терористичної організації "ДНР", який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies