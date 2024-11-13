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Майже 70% українців вважають, що вітчизняна освіта потребує реформування, – опитування

Водночас більшість респондентів опитування не довіряють Міністерству освіти і науки, а також його очільнику.

Майже 70% українців вважають, що вітчизняна освіта потребує реформування, – опитування
міністр освіти Оксен Лісовий
Фото: facebook/Оксен Лісовий

69% українців вважають, що вітчизняна освіта потребує реформування, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на результати дослідження Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та Асоціації політичних психологів України.

Згідно з результатами опитування, які презентовано в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 69% респондентів вважають, що вітчизняна освіта потребує реформування (загалом + скоріше так), 5,9% – не погоджуються з цим твердженням (загалом + скоріше ні), 23% – не змогли відповісти, а 2,1% відповіли, що їм байдуже.

Водночас 31,2% опитаних позитивно оцінюють хід реформування системи освіти в Україні, а 27,3% – негативно.

Крім того, на запитання, чи довіряють респонденти Міністерству освіти і науки України, 34,6% відповіли, що довіряють, а 36,6% – не довіряють; а на запитання, чи довіряють респонденти нинішньому міністру освіти і науки України, 21,9% відповіли, що довіряють, а 24,6% – не довіряють.

 

В опитуванні, яке проведено 14-23 жовтня 2024 року, взяло участь 1513 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше на підконтрольній українському уряду території. Помилка вибірки становить 3,2%. Представництво педагогів у виборчій сукупності було збільшено за принципом опуклої вибірки.

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