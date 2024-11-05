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У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка заборонили користуватися Telegram для роботи

Відповідний наказ підписав ректор університету.

У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка заборонили користуватися Telegram для роботи
Фото: interesniy-kiev.livejournal.com

З 11 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ).

Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у телеграм-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу оберуть для подальшого спілкування.

Телеграм-канал “Реальний Київ” написав, що в гуртожитках вай-фай уже не підтримує цей месенджер. Цю інформацію ІМІ підтвердили з фейсбук-сторінки вишу.

ІМІ зазначає, що раніше Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав листа від Міністерства освіти і науки України (МОН) щодо негайного обмеження використання телеграму. 

  • Раніше у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонили користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах. 
  • У вересні військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України.
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