У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка заборонили користуватися Telegram для роботи

З 11 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ).
Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у телеграм-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу оберуть для подальшого спілкування.
Телеграм-канал “Реальний Київ” написав, що в гуртожитках вай-фай уже не підтримує цей месенджер. Цю інформацію ІМІ підтвердили з фейсбук-сторінки вишу.
ІМІ зазначає, що раніше Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав листа від Міністерства освіти і науки України (МОН) щодо негайного обмеження використання телеграму.
- Раніше у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонили користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах.
- У вересні військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України.