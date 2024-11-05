У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка заборонили користуватися Telegram для роботи

З 11 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ).

Про те, що університет планує відмовитися від використання платформи, свідчить і допис у телеграм-каналі КНУ ім. Тараса Шевченка, де адміністратори запитують користувачів, яку іншу платформу оберуть для подальшого спілкування.

Телеграм-канал “Реальний Київ” написав, що в гуртожитках вай-фай уже не підтримує цей месенджер. Цю інформацію ІМІ підтвердили з фейсбук-сторінки вишу.

ІМІ зазначає, що раніше Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав листа від Міністерства освіти і науки України (МОН) щодо негайного обмеження використання телеграму.