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Умєров підтвердив перші зіткнення з військами КНДР у Курській області

Поки що це були "маломасштабні бої", та в найближчі дні очікують зростання їх кількості. 

Умєров підтвердив перші зіткнення з військами КНДР у Курській області
Фото: Фото з відкритих джерел

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між українськими і північнокорейськими військами в Курській області вже були перші зіткнення. У спілкуванні з південнокорейським медіа KBS він сказав, що це не були систематичні бойові дії з залученням усіх військ.

Військових КНДР замаскували під бурятів та змішали з росіянами, тож, аби підтвердити точну кількість їхніх втрат і полонених, треба перевірити всі особи. Поки що бої за участі корейців були "маломасштабними", повідомив міністр.

"Ми визначаємо зіткнення з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів буде більше бойових дій, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно", – сказав Умєров.

За його словами, очікується, що п'ять підрозділів по 3000 осіб кожен розподілять по лінії фронту протяжністю в 1500 км. Таким чином загальна чисельність залучених до війни корейців становитиме 15 000 осіб. Їх повноцінно залучать після завершення навчань. 

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