Суспільне: в Курській області вже відбулися перші зіткнення з військовими з Північної Кореї

У Курській області вже відбулися перші зіткнення між українською армією та військовими з Північної Кореї, пише Суспільне з посиланням на джерела в спецслужбах.

За даними співрозмовника: "не йдеться про великі зіткнення". Деталі поки невідомі.

Наявність 11 000 військових із Північної Кореї в Курській області вчора підтвердив український президент. Він підкреслив, що збільшення кількості корейських солдатів є, а реакції світу – немає.

Участь КНДР у війні

За даними ГУР, за останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Ще 16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.

За оцінкою керівника ГУР Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій.

23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.

Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння.

Більше на цю тему – в матеріалі "Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР".

Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР.

вих тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також

начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії

: це гроші та отримання ядерних технологій. 23 жовтня

НАТО і США нарешті підтвердили

, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію. Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння. Більше на цю тему –

в матеріалі

"Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР". Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР.