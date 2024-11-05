Суспільне: в Курській області вже відбулися перші зіткнення з військовими з Північної Кореї

У Курській області вже відбулися перші зіткнення між українською армією та військовими з Північної Кореї, пише Суспільне з посиланням на джерела в спецслужбах.
За даними співрозмовника: "не йдеться про великі зіткнення". Деталі поки невідомі.
Наявність 11 000 військових із Північної Кореї в Курській області вчора підтвердив український президент. Він підкреслив, що збільшення кількості корейських солдатів є, а реакції світу – немає.
Участь КНДР у війні
- За даними ГУР, за останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
- Ще 16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах.
- 17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За оцінкою керівника ГУР Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій.
- 23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.
- Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР".
- Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР.
вих тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також
начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії
: це гроші та отримання ядерних технологій. 23 жовтня
НАТО і США нарешті підтвердили
, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію. Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння. Більше на цю тему –
"Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР". Зеленський у розмові з журналістами дорікав США і Заходу за недостатньо рішучу реакцію на залучення військ КНДР.