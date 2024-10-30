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Зеленський дорікнув США і НАТО за недостатню реакцію на відправку військ КНДР воювати

Він порівняв це з реакцією в 2014 на окупацію Криму. 

Зеленський дорікнув США і НАТО за недостатню реакцію на відправку військ КНДР воювати
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вважає недостатньо серйозною реакцію світу на відправку військових КНДР воювати на боці Росії.

3000 солдатів разом із генералами вже готуються до участі в боях. Про це президент сказав у інтерв'ю ЗМІ країнам Північної Європи.

Очікують ще на близько 12 000 військових із КНДР.

"Сьогодні вранці (ред: 29 жовтня) я провів розмову з президентом Південної Кореї. Я описав йому ситуацію, ми обмінялися думками, і він також розуміє, що військові КНДР уже в Росії", – сказав президент.

На думку Зеленського, США, НАТО, західні партнери, Глобальний Південь і Китай зараз недостатньо гучно відреагували на північнокорейський контингент у Росії.

"Я вважаю це дуже небезпечним", – додав Зеленський.

Він порівняв цю ситуацію з початком російської окупації Криму в 2014 році: тоді Захід теж мовчав. 

Зеленський додав, що щоразу коли Україна порушує тему надання їй дозволу на далекобійні удари західним озброєнням по Росії, їй кажуть, що тоді буде "ескалація" з боку Росії. Але ескалація – це те, що Росія залучала до війни Північну Корею. 

"І ми не маємо змоги їх зупинити, зокрема і північнокорейських військових, поки вони на території Росії. Це означає, що ми можемо захищати нашу землю лише тоді, коли вони зруйнували наші землі, коли вони вже на нашій землі, коли вони її окупували, коли вони вже убили наших дітей або намагаються це зробити", – сказав президент. 

Участь КНДР у війні

У вересні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. 

16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. 

За даними LB.uaстаном на вересень близько 10 000 солдатів із КНДР перебували на чотирьох російських полігонах. Підтвердженої інформації про те, що їх уже перекинули воювати, не було. 

17 жовтня Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України. 

За оцінкою Буданова, близько 11 000 північнокорейських військових тренуються на сході Росії, щоб взяти участь у війні проти України. Готовими для відправки на війну вони будуть до листопада. Також начальник ГУР пояснив мотивацію КНДР допомагати Росії: це гроші та отримання ядерних технологій. 

23 жовтня НАТО і США нарешті підтвердили, що мають докази відправлення військових КНДР у Росію.

Президент США, коментуючи участь КНДР, сказав, що якщо її війська перетнуть кордон, то українці мають право по них бити. А також він висловив занепокоєння. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР".

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