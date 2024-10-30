Помер народний депутат Олег Макаров
Помер народний депутат Олег Макаров
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення

Зокрема, ворог атакував область “шахедами”.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення
Фото: Новинарня

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

30 жовтня 04:30 Богодухівський р-н, с. Ков'яги. Влучання уламків БПЛА в землю під час перевірки обстрілу.

30 жовтня 04:13 Лозівський р-н, с. Царедарівка. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка з діагнозом гостра реакція на стрес.

30 жовтня 02:42 Богодухівський р-н, с. Ков'яги. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» сталося займання сухої трави на площі 20 м².

30 жовтня, 01:45 Лозівський р-н, м. Лозова. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» пошкоджено дорожнє покриття автошляху Р-51.

22:30 Харківський р-н, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

22:30 Харківський р-н, с. Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждало 3 особи: дві жінки 68 та 74 років, 10-річна дитина.

11:00 м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено службове авто газової служби.

10:50 Богодухівський р-н, с. Петрівка. Влучання в землю в полі.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.

22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває п’ять боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 192 особи (серед них 5 дітей).

Зазначимо, уночі сили ППО збили над Україною 33 російських "шахеди" із 62. Росія також завдала ракетного удару по приватному сектору на Сумщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies