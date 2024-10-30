Лише бронежилет і каску: Міноборони скоротило список речей, які військові повинні повернути після служби

Тепер лише бронежилет та каску військові повинні будуть повернути після служби: відповідний наказ схвалило Міноборони.
Спальники, каземати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби", – сказав він.
- Раніше міністерство спростило списання втрачених і використаних речей, зокрема аптечок. Через бюрократію військові частини часто не могли замовити нові аптечки.