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Лише бронежилет і каску: Міноборони скоротило список речей, які військові повинні повернути після служби

Спальники та інші речі можна залишити. 

Лише бронежилет і каску: Міноборони скоротило список речей, які військові повинні повернути після служби
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Тепер лише бронежилет та каску військові повинні будуть повернути після служби: відповідний наказ схвалило Міноборони.

Спальники, каземати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби", – сказав він.

  • Раніше міністерство спростило списання втрачених і використаних речей, зокрема аптечок. Через бюрократію військові частини часто не могли замовити нові аптечки. 
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