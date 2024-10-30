Українські бійці знищили на Краматорському напрямку новітню російську РЛС

На Краматорському напрямку українські військові 93 ОМБр знищили російську радіолокаційну станцію “Гармонь-М”.
Про це повідомила пресслужба ОСУВ “Хортиця”.
Зазначається, що радіолокаційна станція “Гармонь-М” потрапила на забезпечення у мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу російських військ у березні цього року.
Завдання цієї РЛС – стежити за повітряною обстановкою.
Втім, “Гармонь-М” була знищена українським FPV-дроном.
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