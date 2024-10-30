Українські бійці знищили на Краматорському напрямку новітню російську РЛС

Ця РЛС потрапила на озброєння у мотострілецькі підрозділи у березні 2024.

На Краматорському напрямку українські військові 93 ОМБр знищили російську радіолокаційну станцію “Гармонь-М”.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

Зазначається, що радіолокаційна станція “Гармонь-М” потрапила на забезпечення у мотострілецькі підрозділи Центрального військового округу російських військ у березні цього року.

Завдання цієї РЛС – стежити за повітряною обстановкою.

Втім, “Гармонь-М” була знищена українським FPV-дроном.