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На Миколаївщині відновили 71 пошкоджену росіянами школу

Всього загарбники пошкодили або зруйнували 159 шкіл на Миколаївщині.

На Миколаївщині відновили 71 пошкоджену росіянами школу
На Миколаївщині відновили 71 пошкоджену росіянами школу (ілюстративне фото)
Фото: Укрінформ

У Миколаївській області триває відновлення закладів загальної середньої освіти, які були пошкоджені або зруйновані російськими обстрілами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорку департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Аллу Веліховську.

"За час повномасштабного вторгнення на Миколаївщині пошкоджено 140 закладів загальної середньої освіти, ще 19 повністю зруйновано. Наразі вдалося відновити 71 заклад", - повідомила Веліховська.

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Вона зауважила, що дві третини учнів Миколаївщини навчаються за очною та змішаною формою навчання, а інші – в режимі онлайн. 

Водночас 10% школярів перебувають за межами країни, а 183 учні - на тимчасово окупованих росіянами територіях України.

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