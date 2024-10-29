На Миколаївщині відновили 71 пошкоджену росіянами школу

Всього загарбники пошкодили або зруйнували 159 шкіл на Миколаївщині.

У Миколаївській області триває відновлення закладів загальної середньої освіти, які були пошкоджені або зруйновані російськими обстрілами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорку департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Аллу Веліховську.

"За час повномасштабного вторгнення на Миколаївщині пошкоджено 140 закладів загальної середньої освіти, ще 19 повністю зруйновано. Наразі вдалося відновити 71 заклад", - повідомила Веліховська.

Вона зауважила, що дві третини учнів Миколаївщини навчаються за очною та змішаною формою навчання, а інші – в режимі онлайн.

Водночас 10% школярів перебувають за межами країни, а 183 учні - на тимчасово окупованих росіянами територіях України.