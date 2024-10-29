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Міноборони: з початку року уряд замовив 1,6 млн безпілотників на 114 млрд грн

До кінця року заплановано поставку ще 366 940 одиниць дронів. 

Міноборони: з початку року уряд замовив 1,6 млн безпілотників на 114 млрд грн
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

З початку року Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

Зазначається, що з цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення 1,28 мільйона БПЛА на суму понад 81 млрд грн. 

Водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 940 одиниць дронів. 

Серед поставлених безпілотників: глибинні ударні дрони (Deepstrike-камікадзе), FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні літаки та дрони-крила, а також ударні коптери та літаки. 

На 2025 рік Міноборони спільно з Мінцифрою вже законтрактувало 155 205 одиниць безпілотних літальних апаратів на суму 32,33 млрд грн. 

Загалом на 2024-2025 роки наразі законтрактовано постачання БпЛА на майже 147 млрд грн. 

Контрактування за цим напрямком окремо проводиться іншими складовими Сил оборони — Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією та Службою безпеки. Також закупівля безпілотників здійснюється напряму військовими частинами та силами волонтерських організацій.

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