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ГУР: у Росії вирішили сформувати підрозділи із засуджених з гепатитом для м’ясних штурмів

Відповідний наказ міністра оборони виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

ГУР: у Росії вирішили сформувати підрозділи із засуджених з гепатитом для м’ясних штурмів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У кремлі вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит “В” і “С”, та відправити на війну проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Відповідний наказ міністра оборони № 610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як “контингент “С”.

Перед відправкою на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту “В” та проводити курс противірусної терапії гепатиту “С”.

За оцінками кремля, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків. Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу налічується близько 10 тисяч “гепатитників” – добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад відповідно).

Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти “В-С” планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

ГУР зазначає, що катастрофічні втрати та страх протестів у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву “вигрібати” для злочинної війни всю хворобливу нечисть із тюрем.

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