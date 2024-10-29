На Харківщині затримали 34-річного безробітного за підозрою у коригуванні обстрілів Вовчанська

Слідство встановило, що чоловік регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ.

На Харківщині затримали 34-річного безробітного за підозрою у коригуванні обстрілів ворога по Вовчанську, повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, його дистанційно завербував представник російської спецслужби завербував напередодні повторного наступу окупантів на Харківщину. З початком боїв за Вовчанськ агент отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли з боку РФ та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ. Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.

Після розвідувальних вилазок агент «звітував» своєму російському куратору про отримані відомості. За наявними даними, окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках.

Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його на території Чугуївського району, коли він вирішив «залягти на дно» і виїхав з міста до своєї матері. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації із ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.