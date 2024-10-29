Росіяни атакували 9 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Війська ворога здійснили 19 авіаційних ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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