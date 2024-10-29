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Росіяни атакували 9 населених пунктів Запоріжжя

Окупанти завдали по області 331 удару. 

Росіяни атакували 9 населених пунктів Запоріжжя
Фото: Facebook Івана Федорова

Упродовж доби окупанти завдали 331 удару по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська ворога здійснили 19 авіаційних ударів по Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.  

200 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське та Преображенку. 

Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запорізької області

112 артобстрілів завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Білогір'я, Ольгівського. 

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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