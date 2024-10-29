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Двоє людей убиті, 16 поранені внаслідок учорашніх ударів окупантів по Херсонській області

Серед потерпілих є діти. 

Двоє людей убиті, 16 поранені внаслідок учорашніх ударів окупантів по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Російська армія вбила учора в Херсонській області двох людей, ще 16 поранила. Серед них – двоє дітей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Томина Балка, Берислав, Качкарівка, Тягинка, Антонівка, Микільське, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Шляхове, Михайлівка, Милове, Надеждівка, Одрадокам'янка, Комишани, Осокорівка, Золота Балка, Миколаївка, Зимівник, Львове, Садове, Придніпровське, Інженерне та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, бібліотеку та поштове відділення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

  • Херсонська область зазнає ворожих ударів щоденно. Росіяни умисно цілять по цивільній інфраструктурі та буквально полюють за мирними людьми дронами. Окрім того, тривають бої з окупантами на Придніпровському напрямку, що охоплює частину області. 
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