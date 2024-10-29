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Уламки "шахедів" спричинили пожежу в будинку у Києві (оновлено)

На місце викликали медиків.

Уламки "шахедів" спричинили пожежу в будинку у Києві (оновлено)
Наслідки атаки
Фото: КМВА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу, яка спалахнула в одному з будинків у Солом'янському районі столиці. Причиною займання стало падіння уламків російських ударних безпілотників.

За словами посадовця, також вогонь поширився на декілька автівок та торговельне приміщення. На місці працюють екстрені служби. 

Станом на 5:00 відомо про двох постраждалих, яким надають допомогу медичні працівники.

Оновлення 5:45. Троє постраждалих, один з яких був госпіталізований. Пошкоджено газогін, фахівці оперативно вимкнули подачу газу.

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