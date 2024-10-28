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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного та “швидку”

Поранення отримав місцевий мешканець та фельдшер.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного та “швидку”
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного та “швидку” (ілюстративне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні ввечері, 28 жовтня, у Херсонській області російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного та бригаду “швидкої”. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 20:00 окупанти атакували з безпілотника 52-річного жителя Антонівки. Внаслідок атаки у нього мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. 

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Для надання допомоги постраждалому прибули медики, які також потрапили під повторний удар ворожого БпЛА. 

Внаслідок цього удару уламкові поранення ніг дістала фельдшер, вона перебуває у тяжкому стані. 

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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