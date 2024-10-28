На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного та “швидку” (ілюстративне фото)

Сьогодні ввечері, 28 жовтня, у Херсонській області російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного та бригаду “швидкої”.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 20:00 окупанти атакували з безпілотника 52-річного жителя Антонівки. Внаслідок атаки у нього мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг.

Для надання допомоги постраждалому прибули медики, які також потрапили під повторний удар ворожого БпЛА.

Внаслідок цього удару уламкові поранення ніг дістала фельдшер, вона перебуває у тяжкому стані.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.