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Через застосунок Резерв+ подано 4 тисячі заявок на приєднання до Сил оборони

5% заявок надсилають жінки. 

Через застосунок Резерв+ подано 4 тисячі заявок на приєднання до Сил оборони
Через застосунок Резерв+ подано 4 тисячі заявок на приєднання до Сил оборони
Фото: Укрінформ

Кількість заявок бажаючих приєднатися до Сил оборони через застосунок Резерв+ зросла до 4 тис.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Людина заходить у Резерв+, авторизується, відкриває вкладку вакансії. А далі просто гортає пропозиції і періодично відповідає, відгукується на запитання: який напрямок її цікавить. Це може бути артилерія, штабна робота, безпілотні літальні апарати, логістика, медіа тощо. У чому людина розбирається найкраще. Система пропонує варіанти посад, які підходять більше”, — розповіла Черногоренко.

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Таким чином людина може знайти потрібний підрозділ і посаду. Лідери за обраними спеціальностями — безпілотні літальні апарати, розвідка та штабні посади.

За словами Катерини Черногоренко, 5% заявок надсилають жінки. 

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