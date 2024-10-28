​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ГоловнаСуспільствоЖиття

​На Черкащині викрили члена ВЛК, який за хабар обіцяв встановити "діагноз" для відстрочки від служби

Йому загрожує до 10 років  позбавлення волі.

​На Черкащині викрили члена ВЛК, який за хабар обіцяв встановити "діагноз" для відстрочки від служби
Фото: Прокуратура

На Черкащині повідомлено про підозру члену військово-лікарської комісії в одному з районних ТЦК та СП за фактом вимагання та одержання хабаря.

Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар вимагав у місцевого жителя хабар за встановлення відповідного діагнозу, який визнавав його придатним до військової служби лише в тилових частинах.

Підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура готує апеляційну скаргу та вимагатиме змінити запобіжний захід на тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше на Хмельниччині двох медиків викрили на хабарництві. У них знайшли майже 8 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies