​На Черкащині викрили члена ВЛК, який за хабар обіцяв встановити "діагноз" для відстрочки від служби

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

На Черкащині повідомлено про підозру члену військово-лікарської комісії в одному з районних ТЦК та СП за фактом вимагання та одержання хабаря.

Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, лікар вимагав у місцевого жителя хабар за встановлення відповідного діагнозу, який визнавав його придатним до військової служби лише в тилових частинах.

Підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура готує апеляційну скаргу та вимагатиме змінити запобіжний захід на тримання під вартою.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше на Хмельниччині двох медиків викрили на хабарництві. У них знайшли майже 8 млн грн.