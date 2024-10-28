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ГУР і рух опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську

Росіяни використовували міст для перевезення військових вантажів.

ГУР і рух опору підірвали залізничний міст в окупованому Бердянську
Дим після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську (архівне фото)
Фото: скрін відео

Залізничний міст у тимчасово окупованому Бердянську підірвано в результаті успішної спецоперації місцевого руху опору і Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

"В результаті успішних диверсійних дій підірвано залізничний віадук (міст), який розташований між будівлею Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти використовували міст для перевезення військових вантажів. Його знищення повністю паралізувало залізничне сполучення з Бердянськом.

"Як наслідок - неможливість довезення пально-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів для окупаційних сил у тимчасово окупованому українському місті. І хоча місцеві окупаційні ресурси й пропагандисти стверджують, що "всі мости стоять цілі", жодних фото нібито цілого мосту вони не демонструють", - розповів співрозмовник.

Про вибух мосту в тимчасово окупованому Бердянську повідомила міська військова адміністрація. 

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