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Окупанти встановили у Бердянську дедлайн для отримання паспортів РФ

За відмову від отримання російського документа загарбники погрожують перевести українців у статус “іноземців”.

Окупанти встановили у Бердянську дедлайн для отримання паспортів РФ
Фото: ЦНС

В окупованому Бердянську Запорізької області росіяни посилюють тиск на мешканців, змушуючи їх отримувати паспорти РФ, повідомили у міській раді.

“Нова хвиля паспортного терору набирає обертів – окупаційна влада встановила дедлайн до 31 грудня 2024 року”, ‒ зазначили у мерії. 

За відмову від отримання російського паспорта загарбники погрожують перевести українців у статус “іноземців”. Це означатиме примусову постановку на міграційний облік та необхідність отримання дозволів на проживання у власному місті.

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Також окупанти готують масштабну кампанію позбавлення базових прав: припинення соціальних виплат, відмова в медичній допомозі, створення перешкод у працевлаштуванні та навіть підвищення податків. 

“Особливо цинічно це виглядає щодо пенсіонерів та соціально вразливих груп населення. Важливо розуміти: примусова паспортизація – це грубе порушення міжнародного права та частина політики русифікації окупованих територій”, ‒ додали посадовці.

  • Раніше у Центрі нацспротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує примусову паспортизацію. Кремль сподівається до кінця року довести паспортизацію до показників 60% населення ТОТ.
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