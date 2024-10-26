Окупанти встановили у Бердянську дедлайн для отримання паспортів РФ

За відмову від отримання російського документа загарбники погрожують перевести українців у статус “іноземців”.

В окупованому Бердянську Запорізької області росіяни посилюють тиск на мешканців, змушуючи їх отримувати паспорти РФ, повідомили у міській раді.

“Нова хвиля паспортного терору набирає обертів – окупаційна влада встановила дедлайн до 31 грудня 2024 року”, ‒ зазначили у мерії.

За відмову від отримання російського паспорта загарбники погрожують перевести українців у статус “іноземців”. Це означатиме примусову постановку на міграційний облік та необхідність отримання дозволів на проживання у власному місті.

Також окупанти готують масштабну кампанію позбавлення базових прав: припинення соціальних виплат, відмова в медичній допомозі, створення перешкод у працевлаштуванні та навіть підвищення податків.

“Особливо цинічно це виглядає щодо пенсіонерів та соціально вразливих груп населення. Важливо розуміти: примусова паспортизація – це грубе порушення міжнародного права та частина політики русифікації окупованих територій”, ‒ додали посадовці.