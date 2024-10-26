Обійшлося без жертв і травмованих.

У Старокостянтинові Хмельницької області через атаку "шахедами" пошкоджений готель і житлова забудова.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог знову спрямував ударні БПЛА «Shahed» у м. Старокостянтинів. Під ударом опинився готель та житлова забудова міста", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу в місті виникли займання, які швидко ліквідували надзвичайники. На щастя, обійшлося без жертв і травмувань серед населення.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Старокостянтинів

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків удару по Старокостянтинові

На Хмельниччині сили ППО збили вісім ворожих "Шахедів". Всього Росія атакувала Україну 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59, 2 ракетами невстановленого типу та 91 ворожим БпЛА.