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У Старокостянтинові через атаку "шахедами" пошкоджений готель і житлова забудова

Обійшлося без жертв і травмованих.

У Старокостянтинові через атаку "шахедами" пошкоджений готель і житлова забудова
Наслідки атаки по Старокостянтинову
Фото: ДСНС

У Старокостянтинові Хмельницької області через атаку "шахедами" пошкоджений готель і житлова забудова.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог знову спрямував ударні БПЛА «Shahed» у м. Старокостянтинів. Під ударом опинився готель та житлова забудова міста", – йдеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілу в місті виникли займання, які швидко ліквідували надзвичайники. На щастя, обійшлося без жертв і травмувань серед населення.

Наслідки атаки на Старокостянтинів
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Старокостянтинів
Ліквідація наслідків удару по Старокостянтинові
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків удару по Старокостянтинові

На Хмельниччині сили ППО збили вісім ворожих "Шахедів".  Всього Росія атакувала Україну 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59, 2 ракетами невстановленого типу  та 91 ворожим БпЛА. 

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