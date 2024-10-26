У Львові затримали посадовця ТЦК, який намагався підкупити свого колегу

Посадовець РТЦК намагався відкупити свого підлеглого від покарання за перебування на робочому місці у нетверезому стані.

У Львові посадовець районного ТЦК та СП намагався відкупити свого підлеглого, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Про це повідомляє Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 44-річному посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний за $2 тисячі намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Військового затримано під час надання всієї суми хабаря. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.