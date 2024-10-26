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ISW: Путін розраховує на втому Заходу для перемоги у війні проти України

Путін покладається на те, що Захід рано чи пізно припинить підтримку України, що дозволить Росії досягти перемоги. 

ISW: Путін розраховує на втому Заходу для перемоги у війні проти України
Путін у Кремлі, 15 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін сподівається на перемогу у війні проти України завдяки ослабленню західної допомоги Києву.

Про це ідеться в аналізі Американського Інституту вивчення війни.

Як стверджують аналітики інституту, Путін розглядає ознаки "втоми Заходу від війни в Україні" як можливість для продовження агресії та зберігає надію на досягнення перемоги у війні.

Після саміту БРІКС у Казані Путін заявив, що Росія планує посилити свої зусилля, не звертаючи уваги на "виснаження" своїх противників чи зміну західної риторики, йдеться у звіті аналітиків. Він додав, що РФ повинна продовжувати активні дії в Україні. 

За його словами, Захід "реалістичніше" оцінює ситуацію навколо України і, на його думку, "пом'якшує риторику" щодо необхідності стратегічної поразки Росії. Путін також висловив задоволення змінами у західних заявах і сказав, що Росія "може тільки похвалити" такий крок.

Слова Путіна підтверджують, що Росія прагне завершення війни на власних умовах, які відображатимуть "реалії на полі бою". Путін зазначив, що його мета залишається незмінною: добитися капітуляції українського уряду, підірвати українську державність та знищити армію.

Путін покладається на те, що Захід рано чи пізно припинить підтримку України, що дозволить Росії досягти перемоги. Водночас аналітики інституту наголошують, що такі розрахунки не є гарантованими, оскільки відмова Заходу від підтримки України поки що залишається малоймовірною.

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