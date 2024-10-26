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Міноборони встановило вимоги до калорійності продуктів для ЗСУ

ДОТ почне використовувати ці вимоги із наступного року. 

Міноборони встановило вимоги до калорійності продуктів для ЗСУ
Фото ілюстративне
Фото: Lb.ua

Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ. Ці вимоги ДОТ (Державний оператор тилу) почне використовувати із 2025 року. 

Як повідомили у Міноборони, це рішення є результатом перевірок військових частин, під час яких були виявлені недоліки, зокрема, щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.

"В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю. Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів (договорів) на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.

Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТом.

  • Із наступного року військовим закуповуватимуть також більше сезонних овочів і фруктів.
  • Також запустили освітньо-інформаційний портал Армія PRO для військових закупівельників. Ресурс має три основні розділи, присвячені освіті, документації й актуальним новинам у галузі. Детальніше про нього у матеріалі LB.ua.
  • Тим часом 5 осіб судитимуть за фейкове постачання продуктів військовим на 4,6 млн гривень.
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