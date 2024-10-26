Міноборони встановило вимоги до калорійності продуктів для ЗСУ

Міністерство оборони України встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ. Ці вимоги ДОТ (Державний оператор тилу) почне використовувати із 2025 року.

Як повідомили у Міноборони, це рішення є результатом перевірок військових частин, під час яких були виявлені недоліки, зокрема, щодо випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю.

"В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю. Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів (договорів) на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.

Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з ДОТом.