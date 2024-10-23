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Із наступного року військовим закуповуватимуть більше сезонних овочів і фруктів

Це стало можливим після того, як Міністерство оборони України збільшило терміни їх закупівлі.

Із наступного року військовим закуповуватимуть більше сезонних овочів і фруктів
Збір картоплі, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Із наступного, 2025 року для Збройних сил України збільшать закупівлі фермерської продукції, яка зазвичай вирізняється високою якістю та доступнішою ціною. 

Як повідомили у Міноборони, військові отримуватимуть більше свіжих сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо.

Це стало можливим після того, як Міністерство оборони України збільшило терміни їх закупівлі.

"Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Ці зміни зафіксовані в оновлених "Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування", які закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати із початку 2025 року.

  • У серпні закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" опублікувала план закупівель до кінця 2024 року.
  • Нещодавно журналісти NGL Media отримали скарги від військових з Покровського напрямку щодо постачання їм консервів, які буквально неможливо споживати. Один з військових надіслав журналістам цілий ящик таких консервів. ПІсля лабораторного аналізу виявилося, що страва не відповідає нормам, тож її не можна споживати. Більшість консерви склав ріденький бульйон, а в м'ясі були сторонні домішки.
  • ПІсля розслідування Міноборони виявило ознаки підробки документів у постачальника неякісних консервів.
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