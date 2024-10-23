Із наступного року військовим закуповуватимуть більше сезонних овочів і фруктів

Із наступного, 2025 року для Збройних сил України збільшать закупівлі фермерської продукції, яка зазвичай вирізняється високою якістю та доступнішою ціною.
Як повідомили у Міноборони, військові отримуватимуть більше свіжих сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо.
Це стало можливим після того, як Міністерство оборони України збільшило терміни їх закупівлі.
"Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Ці зміни зафіксовані в оновлених "Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування", які закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати із початку 2025 року.
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