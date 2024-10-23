Мінрозвитку щодо інформації про відновлення цивільних польотів: небо України залишається закритим через воєнний стан

Для фактичного виконання рейсів обов’язковими умовами залишаються відкриття повітряного простору. Наразі небо України залишається закритим для польотів через воєнний стан.

Так Міністерство розвитку громад та територій України прокоментувало поширення інформації в окремих медіа та соцмережах про нібито відновлення цивільних польотів з аеропортів Києва та Львова.

У міністерстві зазначають, що авіакомпанія "Supernova Airlines" ‒ авіакомпанія "Нової пошти" ‒ отримала лише комерційні права на використання повітряних ліній. Можливість використання повітряних ліній не означає дозвіл на виконання польотів, відповідно не йдеться про відкриття повітряного простору.

“Повітряний простір над Україною залишається закритим. Попри повідомлення які ширяться у медіа, компанія “Supernova Airlines” лише отримала ліцензію на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень за маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага. Іншими словами, компанія наразі отримала Сертифікат експлуатанта та Ліцензію на вантажні перевезення, що свідчить про завершення етапу формування дозвільних документів, як авіаперевізника. Проте право на експлуатацію повітряної лінії не є фактичним дозволом на виконання польотів, а лише надає комерційну можливість здійснювати перевезення за вказаними маршрутами. Наразі ми всі розуміємо, що безпекова ситуація не дозволяє здійснювати польоти цивільної авіації”, ‒ заявив заступник Міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.

У пресрелізі зазначено, що відповідно до Повітряного кодексу України для надання послуг з авіаперевезень, авіаперевізник повинен мати сертифікат експлуатанта, ліцензію на здійснення відповідної діяльності та комерційні права на експлуатацію повітряних ліній. Власне за комерційними правами і звернулась авіакомпанія до Державної авіаційної служби.

“Для фактичного виконання рейсів обов’язковими умовами залишаються відкриття повітряного простору. Наразі небо України залишається закритим для польотів через воєнний стан. Закликаємо засоби масової інформації перевіряти інформацію перед публікацією та уникати дезінформації”, ‒ підсумували у міністерстві.

Раніше стало відомо, що Державна авіаційна служба надала дозвіл авіакомпанії Supernova Airlines вантажні перевезення до Чехії з Києва та Львова. Дозвіл набуває чинності з 1 листопада.

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