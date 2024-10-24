Уночі захисники збили довкола Києва близько 10 ударних БпЛА

Цієї ночі під час російської атаки дронами в Києві тричі оголошували повітряну тривогу, а сумарно вона тривала майже шість годин. Дрони йшли на столицю переважно з північного і північно-східного напрямку.

Захисники виявили і знищили близько 10 БпЛА довкола Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога. Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві. Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями", – сказав він о 7:24.