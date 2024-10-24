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Орбан прирівняв Європейський Союз до СРСР

Угорський прем'єр хоче, щоб його народ "опирався Брюсселю".

Орбан прирівняв Європейський Союз до СРСР
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Під час відзначення річниці угорської революції 1956 року прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що вважає Європейський Союз подібним до СРСР.

Як пише Deutsche Welle, проросійський політик закликав громадян Угорщини "опиратися Брюсселю так само, як учасники повстання опиралися Москві".

Орбан вчергове розкритикував позицію ЄС щодо війни в Україні, стверджуючи, що блок "втягує Захід у безнадійне протистояння" і "відчув запаморочення від надії на перемогу".  

Не навівши жодних доказів, очільник уряду також розповів, що ЄС буцімто хоче розмістити українські війська на території Угорщини після перемоги і змалював картину того, як "угорці прокинуться одного ранку, щоб побачити що солдати-слов'яни зі сходу знову зайшли на їхню землю". 

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