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Білий дім повідомив про щонайменше 3 тисячі солдат із КНДР у Росії, але не знає, чи їх залучать до війни в Україні

"Якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", - сказав Джон Кірбі.

Білий дім повідомив про щонайменше 3 тисячі солдат із КНДР у Росії, але не знає, чи їх залучать до війни в Україні
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

США мають інформацію, що на території Росії триває підготовка північнокорейських солдат, але наразі невідомо, чи їх залучать до війни в Україні.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Європейська правда».

Кірбі повідомив, що від початку і до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш ніж 3000 солдатів до східної Росії".

"За нашими оцінками, ці військові на кораблях вирушили з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Звідти північнокорейські військові вирушили до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", – додав координатор зі стратегічних комунікацій.

Кірбі сказав також, що хоча поки не зрозуміло, чи братимуть північнокорейські військові пряму участь у боях, але «безумовно, така ймовірність викликає значне занепокоєння». 

«Після завершення підготовки ці військові, можливо, вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових», - додав представник Білого дому.

Кірбі сказав, що США тісно контактують із партнерами, союзниками і країнами регіону «щодо наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції» та повідомили українській стороні своє бачення ситуації. 

"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", – наголосив Кірбі і додав, що це «буде ознакою слабкості, а не сили Кремля».

  • НАТО нарешті підтвердила перебування військових Північної Кореї на території Росії. 
  • 14 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Згодом з'явилася інформація про чисельність солдатів із КНДР і місця їх дислокації.
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