Російська армія продовжує знищувати територію Донецької області, — ОВА

Ситуація на Донеччині залишається складною. Під постійними обстрілами залишається Покровська громада.
Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.
"Ситуація на Донеччині: під ворожим вогнем Покровськ, Мирноград, Олександро-Калинове, Олексієво-Дружківка, Словʼянськ, Лиман, Часовоярська, Костянтинівська, Курахівська, Сіверська та Торецька громади", — повідомляє Філашкін.
Окупанти б'ють по житловим будинкам, руйнують інфраструктуру, під обстрілами цивільне населення.
На місцях обстрілів постійно працюють правоохоронці, рятувальники, комунальники та волонтери.
"Перебувати на всій території Донеччини — небезпечно. Тому сьогодні єдине правильне рішенням — евакуація до більш безпечних регіонів країни!", — наголошує очільник ОВА.
- Росіяни влучили у п’ятиповерхівку у м. Лиман Краматорського району Донецької області. Через атаку поранено одну людину, пошкоджено ще дві багатоповерхівки.