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Російська армія продовжує знищувати територію Донецької області, — ОВА

Ворог знищує житлові будинки і руйнує інфраструктуру.

Російська армія продовжує знищувати територію Донецької області, — ОВА
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін

Ситуація на Донеччині залишається складною. Під постійними обстрілами залишається Покровська громада.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Ситуація на Донеччині: під ворожим вогнем Покровськ, Мирноград, Олександро-Калинове, Олексієво-Дружківка, Словʼянськ, Лиман, Часовоярська, Костянтинівська, Курахівська, Сіверська та Торецька громади", — повідомляє Філашкін. 

Окупанти б'ють по житловим будинкам, руйнують інфраструктуру, під обстрілами цивільне населення. 

На місцях обстрілів постійно працюють правоохоронці, рятувальники, комунальники та волонтери.

"Перебувати на всій території Донеччини — небезпечно. Тому сьогодні єдине правильне рішенням — евакуація до більш безпечних регіонів країни!", — наголошує очільник ОВА.

  • Росіяни влучили у п’ятиповерхівку у м. Лиман Краматорського району Донецької області. Через атаку поранено одну людину, пошкоджено ще дві багатоповерхівки.
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