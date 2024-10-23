Російська армія продовжує знищувати територію Донецької області, — ОВА

Ситуація на Донеччині залишається складною. Під постійними обстрілами залишається Покровська громада.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Ситуація на Донеччині: під ворожим вогнем Покровськ, Мирноград, Олександро-Калинове, Олексієво-Дружківка, Словʼянськ, Лиман, Часовоярська, Костянтинівська, Курахівська, Сіверська та Торецька громади", — повідомляє Філашкін.

Окупанти б'ють по житловим будинкам, руйнують інфраструктуру, під обстрілами цивільне населення.

На місцях обстрілів постійно працюють правоохоронці, рятувальники, комунальники та волонтери.

"Перебувати на всій території Донеччини — небезпечно. Тому сьогодні єдине правильне рішенням — евакуація до більш безпечних регіонів країни!", — наголошує очільник ОВА.